NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat am Tag der US-Präsidentschaftswahl bei 18 395 Punkten den höchsten Stand seit rund vier Wochen erreicht. Zuletzt stand der New Yorker Aktienleitindex noch 0,67 Prozent im Plus bei 18 382,42 Punkten und knüpfte damit an seine deutliche Vortagserholung an.

Die Erleichterungsrally halte an, kommentierte ein Anlageexperte mit Blick auf die in Umfragen leicht favorisierte demokratische Kandidatin Hillary Clinton. Unter ihr dürfte sich weniger am Status quo ändern als bei einem Wahlsieg des Republikaners Donald Trump. Je geringer die Unsicherheiten seien, desto besser sei das für die Finanzmärkte./gl/stb

ISIN US2605661048

AXC0269 2016-11-08/19:00