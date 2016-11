Petit-Lancy (ots) -



Vier Monate nach der Europa-Permiere am Festival of Speed in

Goodwood feiert der Mazda MX-5 RF an der Auto Zürich Car Show 2016

nun seine Premiere in der Schweiz. Das Fliessheck-Coupé mit

versenkbarem Dach kommt ab Sommer 2017 in den Handel. Angeboten wird

es mit den gleichen Motoren wie der Roadster und als Option gibt es

auch die Ausstattung mit Automatikgetriebe.



Der Mazda MX-5 RF (Retractable Fastback) ist die neuste Abwandlung

des legendären Roadsters, von dem seit 1989 bereits über eine Million

Exemplare verkauft wurden. In Produktion gegangen ist das

Fliessheck-Coupé mit versenkbarem Dach am 4. Oktober im Werk Ujina 1,

ganz in der Nähe der japanischen Stadt Hiroshima. Die Besucher der

Auto Zürich Car Show 2016 können sich anlässlich der Schweiz-Premiere

von Donnerstag, 10. November, bis Sonntag, den 13. November 2016 ,

von den Vorzügen des Mazda MX-5 RF überzeugen und ihn bereits

bestellen. Schon jetzt gibt Mazda indes den Preis bekannt: ab 30'500

Franken.



Der MX-5 RF interpretiert das Design des Roadsters neu, behält

aber die charakteristischen Grundzüge des KODO-Konzepts bei. Die

Besonderheit des Wagens ist sein Hardtop, das sich buchstäblich auf

Knopfdruck schliessen lässt und dazu selbst beim Fahren mit bis zu

zehn Stundenkilometern nur 13 Sekunden benötigt, perfekt

schallgedämpft ist und auch im Kofferraum mit seinen 127 Litern

Volumen (130 beim Roadster) kaum Platz wegnimmt. Der MX-5 ist mit

einem 1,5-Liter-Motor und 131PS bzw. mit einem 2,0-Liter-Motor und

160PS erhältlich. Die leistungsstarken Motoren wurden dabei so

überarbeitet, dass sie auf noch höhere Drehzahlen kommen. Das

gleichermassen schnelle wie präzise Sechsgang-Schaltgetriebe ist die

perfekte Ergänzung hierzu. Im Gegensatz zum Roadster gibt es das

Fliessheck mit versenkbarem Dach jedoch in der Ausführung Revolution

optional auch mit Sechsstufen-Automatik und stärkster Motorisierung.



Trotz des Hardtops und dem elektrohydraulischen Mechanismus zum

Öffnen und Schliessen des Dachs hat der MX-5 RF ein Leergewicht von

nur 1'015 Kilogramm. Das sind lediglich 40 kg mehr als beim Roadster.

Auch der Verbrauch kann sich absolut sehen lassen. Der MX-5 RF 1.5

beispielsweise kommt auf schlanke 6,1 Liter auf 100 Kilometer (142

Gramm CO2 pro Kilometer). Der leistungsstarke MX-5 RF 2.0 mit

Sechsgang-Schaltgetriebe verbraucht im Schnitt 6,6 Liter auf 100

Kilometer. Sein CO2-Ausstoß liegt bei 154 g/km. Mit optionalem

Sechsstufen-Automatikgetriebe (Aufpreis 2'700 Franken) liegt der

Verbrauch bei 6,4 Litern auf 100 Kilometern und der CO2-Ausstoß bei

149 Gramm pro Kilometer.



