Der amerikanische Finanzdienstleister Prudential Financial (ISIN: US7443201022, NYSE: PRU) zahlt eine Quartalsdividende von 70 US-Cents je Aktie an seine Investoren aus. Die nächste Ausschüttung erfolgt am 15. Dezember 2016 (Record date: 22. November 2016). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt Prudential ...

Den vollständigen Artikel lesen ...