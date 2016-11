Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR



Softline AG: Kapitalschnitt und Kapitalerhöhung im Wege des Debt-Equity-Swap.



Leipzig, 9. November 2016 - Vorstand und Aufsichtsrat der Softline AG

("Gesellschaft") haben heute beschlossen, für den 20. Dezember 2016 eine

außerordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft einzuberufen und dieser

eine Kapitalherabsetzung sowie eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage

vorzuschlagen. In einem ersten Teilschritt soll das Grundkapital zunächst im

Wege der vereinfachten Einziehung von Aktien von EUR 10.298.084,00 um EUR 4,00

auf EUR 10.298.080,00 herabgesetzt werden. In einem zweiten Teilschritt soll das

Grundkapital der Gesellschaft im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung durch

Zusammenlegung von Aktien von EUR 10.298.080,00 um EUR 9.268.272,00 auf EUR

1.029.808,00 herabgesetzt werden. Dies entspricht einer Zusam-menlegung im

Verhältnis von 10:1. Die Kapitalherabsetzung soll dazu dienen, den ausgewiesenen

Bilanzverlust der Gesellschaft zum 31. Dezember 2015 in Höhe von EUR

14.655.757,36 auszugleichen.



Im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herabsetzung des Grundkapitals der

Gesellschaft soll dieses sodann in einem zweiten Schritt erhöht werden, und zwar

um EUR 726.185,00 auf EUR 1.755.993,00. Im Rahmen des

Sachkapitalerhöhungsbeschlusses sollen ausschließlich die S. K. Management-

und Beteiligungs GmbH mit Sitz in Baden-Baden sowie die Löschke & Partner GmbH

mit Sitz in Leipzig zur Zeichnung sämtlicher neuen Aktien zugelassen werden, mit

der Verpflichtung, der Gesellschaft dafür Forderungen über insgesamt EUR

3.630.930,00, einschließlich sämtlicher fälliger und nicht fälliger

Nebenforderungen und -rechte zu erlassen und damit wertmäßig in die

Gesellschaft einzubringen.



Die Softline AG beabsichtigt, mit der bilanziellen Restrukturierung durch den

DebtEquitySwap die Gesellschaft nachhaltig auf ein stabiles bilanzielles

Fundament zu stellen, indem zum einen eine Bilanzstruktur mit angemessener

Eigenkapitalausstattung geschaffen und zum anderen durch die Reduzierung der

Darlehensverbindlichkeiten und der damit verbundenen Zinslast die

Liquidi-tätssituation der Gesellschaft stabilisiert wird.



Über die Softline Gruppe

Die Softline Gruppe ist ein 1983 gegründetes, nachhaltig wachsendes Unternehmen,

das sich zu einem anerkannten Dienstleister im Markt der Informations- und

Kommunikationstechnologie (ICT) entwickelt hat. Dabei fungiert die seit dem Jahr

2000 börsennotierte Softline AG als Mutter-unternehmen der Gruppe und ist für

die Koordination der internationalen Tochterunternehmen in den einzelnen Ländern

und spezialisierten IT-Branchen verantwortlich. Seit der Neuausrichtung des

Unternehmens im Jahr 2010 fokussiert sich die Gesellschaft auf den Ausbau des

IT-Consulting- und Service-Geschäfts. Weitere Informationen zum

Unternehmensverbund der Softline Gruppe finden Sie unter www.softline-group.com.



