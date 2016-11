NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien des Getränkeriesen Constellation Brands haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel besonders deutlich unter dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl gelitten. Die Papiere sackten um 8,53 Prozent ab.

Constellation Brands hatte erst Anfang des Jahres seinen Expansionskurs in Mexiko fortgesetzt und 1,5 Milliarden Dollar in den Bau einer neuen Brauerei in Mexicali investiert. Trump aber hatte das Freihandelsabkommen Nafta mit Mexiko und Kanada als den wohl "schlechtesten jemals gemachten Deal" bezeichnet./la/ag

ISIN US21036P1084

AXC0327 2016-11-09/15:15