Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Linz (pta033/09.11.2016/18:10) - Linz, 9. November 2016. Die österreichische

Bundeswettbewerbsbehörde und der Bundeskartellanwalt sowie das deutsche

Bundeskartellamt haben den Erwerb von 24,8 % der Anteile an Kontron AG, Augsburg,

Deutschland, freigegeben.



Die österreichischen Kartellbehörden haben heute der Gesellschaft mitgeteilt,

dass das Verbot der Durchführung des Zusammenschlusses mit Wirkung vom 10.

November 2016 wegfällt. Die mit Warburg Pincus und Triton Partners vereinbarte

aufschiebende Bedingung für den Erwerb der Kontron Aktien ist damit eingetreten.

S&T AG hält damit über ihre deutsche Tochtergesellschaft 29,9 % der Aktien an

Kontron AG.



Der Technologiekonzern S&T AG (www.snt.at, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, SANT)

ist mit rund 2.400 Mitarbeitern und Niederlassungen in 20 Ländern weltweit

tätig. Als Systemhaus zählt das im TecDAX-Aktienindex gelistete und im Prime

Standard der Deutschen Börse notierte Unternehmen mit einem umfassenden

Lösungsportfolio zu den führenden Anbietern von IT-Dienstleistungen und Lösungen

in Zentral- und Osteuropa. Als namhafter IT-Hersteller verfügt S&T über ein

großes Portfolio an Eigentechnologien, etwa in den Bereichen Appliances,

Cloud-Security, Embedded Computer und Smart Energy.



(Ende)



Aussender: S&T AG

Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz

Land: Österreich

Ansprechpartner: Sandra Grünwald

Tel.: +43 1 80191-1125

E-Mail: Sandra.Gruenwald@snt.at

Website: www.snt.at



ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie), DE000A1HJLL6 (Anleihe)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1478711400496



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 09, 2016 12:10 ET (17:10 GMT)