Asiens Anleger haben sich offenbar mit der Tatsache angefreundet, dass Donald Trump US-Präsident ist. Experten meinen gar, sie seien zu einer Neueinschätzung der Situation gekommen - wegen der Steuerversprechen Trumps.

Asiens Aktienmärkte haben sich am Donnerstag von ihrem Kursrutsch im Zuge des US-Wahlausgangs deutlich erholt. Nach dem ersten Schrecken über den überraschenden Abstimmungssieg Donald Trumps am Mittwoch kehrten viele Anleger an die Börsen zurück.

Ökonom Imre Speizer von der Bank Westpac sprach von einem erstaunlichen Comeback der Risikobereitschaft. "Die ...

