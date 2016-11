SRC Research sieht sich durch die Neunmonatszahlen der VIB Vermögen AG in der Einschätzung des Immobilienunternehmens bestätigt und bekräftigt sein Kursziel wie auch das positive Rating für die Aktie.

Das bayerische Immobilienunternehmen VIB Vermögen hat nach Einschätzung von SRC Research für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres sehr positive Ergebnisse gemeldet. Bei einem Anstieg der Mieteinnahmen um über 6 Prozent auf fast 59 Mio. Euro sei das operative Ergebnis (EBIT) auch ohne Aufwertungsgewinne um 7 Prozent auf über 45 Mio. Euro erhöht worden. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe zusätzlich von geringeren Finanzierungskosten profitiert und sei sogar noch stärker um 9,5 Prozent auf knapp 29 Mio. Euro gestiegen.

Mit diesen Zahlen schließe VIB Vermögen an den jüngsten positiven Newsflow an, der SRC Research bereits am 25. Oktober zu einem positiven Urteil und zu einer Anhebung des Kursziels von 21 Euro auf 22 Euro bewogen habe. Grundlage hierfür seien neue Developmentprojekte und neue Bestandsobjekte mit sehr attraktiven Renditen zwischen 7,0 Prozent und 8,7 Prozent gewesen.

Insgesamt sei es der Gesellschaft bereits mit dem Neunmonatsbericht gelungen, die 1 Mrd. Euro-Marke beim Immobilienbestand zu übertreffen, weswegen SRC Research sein Kursziel wie auch das Rating "Accumulate" bestätige.

