Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BBVA von 4,00 auf 3,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Strategie der spanischen Bank sei auf Größe und Wachstum ausgerichtet, doch in einer Welt mit schwacher Nachfrage und tiefen Zinsen dürfte das Kredithaus weiter enttäuschen, schrieb Analyst Andrew Lowe in einer Studie vom Donnerstag. Nach der Wahl von Donald Trump zum nächsten US-Präsidenten dürften zudem schwächere Gewinne in Mexiko den Kapitalaufbau verzögern./ajx/zb

ISIN: ES0113211835