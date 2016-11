CLERE AG - HV Beschlussfassung mit deutlicher Mehrheit

10.11.2016

Bad Oeynhausen / Berlin, 10. November 2016 - Die Aktionäre der CLERE AG haben auf der gestrigen Hauptversammlung in Berlin alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit positiv beschlossen. Sie stimmten sowohl der Modifizierung des Gesellschaftszwecks als auch der Verlegung des Gesellschaftssitzes nach Berlin sowie einem Rumpfgeschäftsjahr im 2. Halbjahr 2016 zu, um ab 2017 das Geschäftsjahr entsprechend dem Kalenderjahr einzuführen.

Die einzelnen Abstimmungsergebnisse lauten wie folgt:

TOP 2: Ja, mit 99,36 % der Stimmen.

TOP 3: "Entlastung der Mitglieder des Vorstands"

a) Herrn Oliver Oechsle: Ja, mit 99,61 % der Stimmen.

b) Herrn Thomas Krupke: Ja, mit 99,70 % der Stimmen.

TOP 4: "Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats"

a) Herrn Dr. Thomas van Aubel: Ja, mit 97,47 % der Stimmen.

b) Frau Frauke Vogler: Ja, mit 99,62 % der Stimmen.

c) Herrn Klaus Rueth: Ja, mit 99,67 % der Stimmen.

TOP 5: Ja, mit 99,67 % der Stimmen.

TOP 6: Ja, mit 99,09 % der Stimmen.

TOP 7: Ja, mit 99,36 % der Stimmen.

TOP 8: Ja, mit 99,78 % der Stimmen.

TOP 9: Ja, mit 92,20 % der Stimmen.

TOP 10: Ja, mit 92,38 % der Stimmen.

Hinweis an die Redaktionen:

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der Beschlussfassung sind zeitnah auf der Website der Gesellschaft www.clere.de abrufbar.

Kontakt / Ansprechpartner

Christin Preß CLERE AG Tel: (+49) 30-213 0043-0 Mail: ir@clere.de

Über CLERE (ISIN: DE000A2AA402):

Die CLERE AG ist aktiv im wachsenden Markt für Erneuerbare Energien und Umwelttechnik. Das Unternehmen investiert in Projekte der regenerativen Energieerzeugung und betreibt diese Anlagen mit langfristiger strategischer Perspektive. Hierzu arbeitet CLERE mit renommierten Projektentwicklern zusammen und engagiert sich bereits in der Planungs- und Bauphase. Im Fokus stehen Anlagen in Regionen, die aufgrund ihrer politischen Stabilität, den gesetzlichen Rahmenbedingungen und der bestehenden Energie- und Umweltpolitik langfristig stabile Renditen versprechen.

www.clere.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Clere AG Bergkirchener Str. 228 32549 Bad Oeynhausen Deutschland Telefon: +49 (0) 57 34 / 9 22-0 Fax: +49 (0) 57 34 / 9 22-2604 E-Mail: info@clere.de Internet: www.clere.de ISIN: DE000A2AA402 WKN: A2AA40

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

