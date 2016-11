Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta030/10.11.2016/12:20) - Die FD Group AG nimmt die Veröffentlichung

der Angebotsunterlage für das am 4. Oktober 2016 angekündigte öffentliche

Pflichtangebot durch PHICOMM TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED zur Kenntnis. Es

werden EUR 2,06 je Aktie der FD Group AG geboten, die Annahmefrist endet

(vorbehaltlich einer Verlängerung) am 8. Dezember 2016 um 24:00 Uhr. Die

Angebotsunterlage ist unter http://phicomm-angebot.de abrufbar.



Vorstand und Aufsichtsrat der FD Group AG werden das Übernahmeangebot

sorgfältig und entsprechend der rechtlichen Vorgaben gemäß § 27 WpÜG

prüfen. Die Ergebnisse dieser Prüfung wird der Vorstand zeitnah veröffentlichen.



Aussender: FD Group AG

Adresse: Innere Wiener Str. 14, 81667 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Investor Relations

Tel.: +49 89 5457 8550

E-Mail: info@fdgroup-ag.de

Website: fdgroup-ag.de



ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in

Düsseldorf



