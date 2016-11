Halle (ots) - Der Chef der Investitionsbank (IB) Sachsen-Anhalt, Manfred Maas, wertet die Debatte über millionenschwere Beraterverträge der Landesregierung als rufschädigend. "Durch falsche Vorwürfe wird nun Reputation zerstört", sagte Maas im Interview mit der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Freitagausgabe). Es gebe in der öffentlichen Wahrnehmung einen "Reputationsschaden" sowohl für seine Bank als auch für das hallesche Wirtschaftsinstitut ISW.



In der sogenannten Gutachtenaffäre geht es unter anderem um eine millionenschwere wissenschaftliche Begleitung des Finanzministeriums, wozu über die IB das ISW beauftragt wurde. "Ich finde es sehr fragwürdig, dass auf erste Prüfberichte des Rechnungshofes, die längst von Ministerien widerlegt worden sind, Anschuldigungen erhoben werden", sagte Maas dem Blatt.



OTS: Mitteldeutsche Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/47409 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_47409.rss2



Pressekontakt: Mitteldeutsche Zeitung Hartmut Augustin Telefon: 0345 565 4200