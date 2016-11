Vereinbarung über Zusammenarbeit mit führendem IT-Anbieter ermöglicht entscheidende Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in China



North Canton, Ohio und Paderborn, Deutschland (ots/PRNewswire) - Wincor Nixdorf AG gab heute den kürzlich erfolgten Abschluss der Joint-Venture-Vereinbarung mit der Aisino Corporation in China bekannt, über die bereits zuvor berichtet worden war. Diese Vereinbarung erleichtert dem neu fusionierten Unternehmen Diebold Nixdorf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung einer breit angelegten, Hardware, Software und Dienstleistungen umfassenden Produktpalette für Banken und Einzelhandelsunternehmen in China, die den dortigen gesetzlichen Vorschriften Rechnung tragen.



Nach dem Abschluss der Transaktion wird Diebold Nixdorf eine Minderheitsbeteiligung von 43,6 Prozent an dem Joint-Venture halten, das von Wincor Nixdorf erstmals am 22. Juni 2016 angekündigt worden war.



Über Diebold Nixdorf



Diebold Nixdorf ist ein führender Anbieter auf dem Weltmarkt für im Handel eingesetzte Verbundsysteme, die von Millionen Kunden tagtäglich im Bankenwesen sowie im Einzelhandel genutzt werden. Seine über die Software definierten Lösungen bilden die Brücke zur sicheren und effizienten Abwicklung von Geld- und Kaufgeschäften zwischen der realen und der digitalen Welt. Als ein Innovationspartner für nahezu alle der 100 führenden Finanzinstitutionen und die Mehrheit der 25 weltgrößten Einzelhandelsunternehmen bietet Diebold Nixdorf beispiellose Leistungen und Technologie, die für eine erfolgreiche Entwicklung in der von starkem Wettbewerb und ständig Veränderungen geprägten Konsumlandschaft von grundlegender Bedeutung sind.



Diebold Nixdorf ist in mehr als 130 Ländern mit ca. 25.000 Mitarbeitern weltweit präsent. Der Konzern unterhält Hauptniederlassungen in North Canton, Ohio (USA) und in Paderborn (Deutschland). Aktien des Unternehmens werden an den Börsen in New York und Frankfurt unter dem Kürzel "DBD" gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf www.DieboldNixdorf.com.



