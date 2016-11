Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bad Vilbel (pta034/11.11.2016/23:55) - In Fortführung ihrer Ad-hoc Mitteilungen

vom 19. August 2015 und vom 6. Juli 2016 teilt die Gesellschaft nach erster

Durchsicht der bei ihr bisher eingegangenen Zeichnungsscheine und Einzahlungen

mit, dass bei der von der Hauptversammlung am 7. September 2016 beschlossenen

Kapitalerhöhung (Kapitalerhöhung 1) Zeichnungen über rund 295 TEuro bei der

Gesellschaft eingegangen sind. Diese Zeichnungen im Umfang von rund 295 TEuro

sind nicht ausreichend, um die finanzielle Sanierung der Gesellschaft zu

ermöglichen. Die Gesellschaft geht deshalb davon aus, dass der vorläufige

Insolvenzverwalter nach Durchführung und Eintragung im Handelsregister

sämtlicher von der Hauptversammlung vom 7. September 2016 beschlossenen

Kapitalmaßnahmen die Eröffnung des Insolvenzverfahrens anstreben wird und

den im Entwurf vorliegenden Insolvenzplan vorlegen wird (siehe die Ad-hoc

Mitteilungen der Gesellschaft vom 19. August 2015 und vom 6. Juli 2016).



Die Gesellschaft befindet sich gegenwärtig in der Durchführung der von der

Hauptversammlung vom 7. September 2016 beschlossenen Kapitalmaßnahmen. Vor

endgültiger Durchführung und Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister

sind noch die Kapitalherabsetzungsbeschlüsse der Hauptversammlung vom 7.

September 2016 durchzuführen. Die Gesellschaft hat sich bereits mit der

Aktionärin Deutsche Balaton Aktiengesellschaft, Heidelberg, in Verbindung

gesetzt, um von ihr die unentgeltlich zur Verfügung zu stellenden 7.705 Aktien

zur Einziehung zu bekommen. Unmittelbar nach Einziehung dieser 7.705 Aktien

beabsichtigt die Gesellschaft, die weiteren von der Hauptversammlung am 7.

September 2016 beschlossenen Kapitalmaßnahmen durchzuführen, soweit noch

nicht durchgeführt, und zum Handelsregister anzumelden.



