In der Wochensicht ist vorne: O2 0,35% vor Deutsche Telekom 0,14%, AT&T 0,03%, Alcatel-Lucent 0%, Telekom Austria -0,56%, Tele Columbus -0,71%, Orange -2,35%, Swisscom -2,37%, Drillisch -3,07%, Vodafone -4,41%, Telecom Italia -4,94%, BT Group -6,33% und In der Monatssicht ist vorne: Telekom Austria 0,82% vor Alcatel-Lucent 0% , Deutsche Telekom -1,03% , Telecom Italia -1,08% , Orange -1,12% , O2 -2,49% , Swisscom -3,45% , Drillisch -6,49% , AT&T -6,62% , BT Group -6,74% , Vodafone -7,91% , Tele Columbus -11,21% und Year-to-date lag per letztem Schlusskurs AT&T 6,1%...

