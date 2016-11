Zürich (awp) - Die österreichische Fahrzeuggruppe KTM Industries geht am Montag - wie am vergangenen Freitag angekündigt - an die Schweizer Börse SIX Swiss Exchange und macht sie zu ihrer Hauptbörse. Dabei ist im ersten Quartal 2017 geplant, den Streubesitz über eine Privatplatzierung zu erhöhen. CEO und Grossaktionär Stefan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...