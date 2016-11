Von Ulrich W. Hanke, www.boersianer.info HANKES MEINUNG | Schon Altmeister André Kostolany sagte: "Die Börse reagiert gerade mal zu zehn Prozent auf Fakten." Alles andere sei Psychologie. In welche Fallen Sie besser nicht tappen. Von Börsenstratege Ulrich W. Hanke, www.boersianer.info Wir machen es uns gerne einfach, wir vereinfachen. In der Verhaltensökonomie oder zu Neudeutsch Behavioral Finance wird das Phänomen als Daumenregel bezeichnet. Pi mal Daumen. Das ist bei der Geldanlage natürlich problematisch. Stellen Sie sich vor, Sie treffen Ihre Entscheidung allein anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses oder allein anhand der Dividendenrendite. Das kann nur in die Hose gehen. Ein weiteres Phänomen ist das Framing. Eine gewisse...

Den vollständigen Artikel lesen ...