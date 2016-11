Essen (ots) - Autofahrer geraten immer weiter in die Zange der Politik und neuer Unwägbarkeiten: Werden Diesel-Pkw bald unter einem massiven Wertverlust leiden? Unklar. Kommt die Pkw-Maut und schröpft auch heimische Autofahrer? Ungewiss. Und nun auch noch die Debatte, ob unsere Autobahnen teilprivatisiert werden sollen.



Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble ist inzwischen offenbar jedes Mittel recht, damit er als Sanierer der Staatsverschuldung in die Geschichtsbücher eingehen kann. Die breite Empörung, die Schäubles Privatisierungsideen entgegenschlägt, spricht Bände. Die Lkw-Maut und die Kfz-Steuer spülen ihm längst Milliarden in die Kassen.



Die Autofahrer werden nichts davon haben, wenn sie künftig nicht mehr auf dem Ruhrschnellweg sondern auf der "Allianz-Piste" unterwegs sind. Im Stau werden sie immer noch stehen. Versicherer und Banken freuen sich dagegen über satte Renditen. Nein, Herr Schäuble, Autobahnen sollten auch künftig allein dem Staat und seinen Bürgern gehören und die Verunsicherung der Autofahrer rasch ein Ende haben.



