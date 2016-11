Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Bad Vilbel (pta026/14.11.2016/14:00) - Die Ming Le Sports AG hat die

Geschäftsführung der Mingle (International) Limited, Hong Kong, einer 100

prozentigen Tochtergesellschaft der Ming Le Sports AG, um Frau Hsiao-Tze Tsai

und Herrn Sven Leichtweiß als neue Direktoren erweitert. Die Bestellungen

wurden im Companies Registry Hong Kong hinterlegt.



Mit der Maßnahme soll der Kontakt zum ehemaligen CEO der Ming Le Sports AG,

Ding Siliang, der zugleich Direktor der Mingle (International) Limited Hong Kong

und Geschäftsführer der Mingle (China) Ltd., Jinjiang, China, ist, hergestellt

werden und versucht werden, belastbare Informationen zur Vermögens-, Finanz-,

und Ertragslage der operativen chinesischen Tochtergesellschaften zu erlangen,

die bislang weiterhin fehlen.



