Seit der Trump-Wahl steht die Finanzwelt auf dem Kopf. Der Dow eilt von Rekord zu Rekord und ausgerechnet Bank-Aktien schießen nach oben. Gold und Silber stürzen ab. US-Bonds kollabieren, Rendite und Dollar steigen. Die Wahlwoche in den USA brachte nach dem anfänglichen Angstanstieg für Gold nach dem Trump-Sieg (als Gold in der Wahlnacht um 60 USD nach oben explodierte), einen regelrechten Absturz des Preises in den ...

