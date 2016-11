Beteiligung statt Geld: Mit diesem Angebot an ihre Gläubiger will die italienische Bank Monte dei Paschi die Schuldenlast verringern. Die Teilnahme ist freiwillig. Bei geringer Beteiligung droht jedoch allen ein Problem.

Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena hat die Details eines geplanten Schuldentauschs bekanntgegeben. Insgesamt sollen Gläubiger Forderungen in Höhe von 5,3 Milliarden Euro in eine Beteiligung an der Bank tauschen, wie das Geldhaus aus der Toskana in der Nacht zum Dienstag mitteilte.

Je mehr Gläubiger das Angebot annehmen, desto weniger Geld muss sich Monte dei Paschi über eine geplante ...

