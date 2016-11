Die Analysten SMC-Research sehen die Fair Value REIT-AG operativ weiter auf einem guten Weg und konstatieren für die Aktie des Immobilienspezialisten eine hohe Unterbewertung. Allerdings sorge aktuell der überraschend angekündigte Wechsel an der Unternehmensspitze für Irritationen.

Als die wichtigste Meldung der letzten Monate stuft SMC-Research die überraschende Mitteilung über den zum 31. März 2017 anstehenden Abschied des langjährigen Alleinvorstands Frank Schaich ein. Er werde das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen, an seine Stelle sei der kaufmännische Leiter des Großaktionärs DEMIRE, Herr Patrick Kaiser, berufen worden. Inwiefern sich der Führungswechsel auf die weitere Strategie und die Arbeitsteilung mit DEMIRE auswirken werde, bleibt nach Auffassung von SMC-Research noch abzuwarten.

Die Analysten haben zunächst ihre diesbezüglichen Grundannahmen unverändert beibehalten und gehen weiter davon aus, dass Fair Value den in den letzten Jahren eingeschlagenen Kurs der Reduktion des indirekten Besitzes fortsetzen und die inzwischen beträchtlichen Kapitalreserven für eine weitere Expansion nutzen werde. Innerhalb dieses Grundgerüsts hat SMC-Research seine Schätzungen in Reaktion auf die Neunmonatszahlen aber etwas modifiziert und dabei insbesondere die FFO-Schätzung leicht reduziert.

Dennoch sehen die Analysten anhand ihres DCF-Modells eine deutliche Unterbewertung der Fair Value-Aktie. Der von SMC-Research ermittelte faire Wert liege aktuell 37 Prozent über dem zuletzt schwachen Börsenkurs und biete damit beträchtliches und vergleichsweise risikoarmes Aufwärtspotenzial. Dieser Befund werde auch durch die Gegenüberstellung der aktuellen Marktkapitalisierung und des NAV von Fair Value bestätigt, der einen im Branchenvergleich ungewöhnlich hohen Abschlag offenbare.

Für die Aktie spreche schließlich auch die hohe Dividendenrendite, die sich auf Basis des vom Vorstand bekräftigten Ausschüttungsziels von 25 Cent je Aktie derzeit auf über 4 Prozent belaufe.

Vor diesem Hintergrund hat SMC-Research sein Rating dementsprechend auf "Buy" belassen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

