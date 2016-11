Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta035/15.11.2016/14:00) - Auf der heutigen außerordentlichen

Hauptversammlung der Gesellschaft haben die Aktionäre Herrn André Müller zum

neuen Liquidator der Gesellschaft bestellt. Weiterhin wurden die Herren Winkler,

Siegemund und Zelder zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats gewählt. Die

Beschlüsse wurden jeweils ohne Gegenstimmen und Enthaltungen mit 926.233 Stimmen

oder 100%des auf der Hauptversammlung vertretenen Grundkapitals gefasst.



Die Gesellschaft hat im August 2004 Insolvenzantrag gestellt, im Juli 2008 wurde

Masseunzulänglichkeit angezeigt. Seitdem befindet sich die Gesellschaft in

Abwicklung.



Im Juli 2016 hat die Gesellschaft neues Vermögen in Form einer

Unternehmensbeteiligung erworben. Gleichzeitig steht jedoch nach

Überzeugung des neuen Liquidators fest, dass die Gesellschaft seit Anzeige

der Masseunzulänglichkeit im Jahr 2008 Verbindlichkeiten gegenüber neuen

Gläubigern eingegangen ist, die das derzeit vorhandene Vermögen übersteigen

könnten.



Aus diesem Grunde schließt der Liquidator nicht aus, dass nach sorgfältiger

Prüfung erneut Insolvenzantrag zu stellen ist. Diese Prüfung wird innerhalb

eines überschaubaren Zeitrahmens abgeschlossen sein. Ein solches Verfahren soll

dann jedoch in Eigenverwaltung betrieben und mit einem Insolvenzplan beendet

werden, wodurch auch nach Auffassung der Rechtsberater des Liquidators die

Möglichkeit einer Fortführung der Gesellschaft nach $ 274 AktG eröffnet würde.

Ziel der Verwaltung ist es, auf diese Weise die Börsennotiz und unter Umständen

damit auch Teile des signifikanten Verlustvortrages der Gesellschaft zu

erhalten.



Insbesondere von Seiten eines Immobilieninvestors ist dem neuen Liquidator

Interesse für die Nutzung der Börsennotiz und des steuerlichen Verlustvortrages

für den Fall der Umsetzbarkeit der skizzierten Vorgehensweise signalisiert

worden.



(Ende)



Aussender: WKM Terrain- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Adresse: Engelbertstraße 25, 81241 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: André Müller

E-Mail: wkm_ag@web.de



ISIN(s): DE0007779001 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1479214800668



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 15, 2016 08:00 ET (13:00 GMT)