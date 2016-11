Von Anne Steele

NEW YORK (Dow Jones)--Die argentinische Telefonica-Tochter Television Federal SA geht für 345 Millionen US-Dollar in bar an den US-Medienkonzern Viacom. Television Federal, besser bekannt als Telefe, erreicht in Argentinien 95 Prozent aller Haushalte. Durch den Zukauf würde Viacom seine bekannten Bezahlfernsehsender wie MTV, Nickelodeon und Paramount um einen frei empfänglichen Fensehkanal erweitern und damit seine Position in Argentinien und Lateinamerika stärken.

