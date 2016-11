NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rally an der New Yorker Wall Street hat sich am Dienstag den siebten Tag in Folge fortgesetzt: Der US-Leitindex Dow Jones Industrial schaffte im späteren Handelsverlauf den Dreh ins Plus und schloss erstmals über der Marke von 18 900 Punkten. Gestützt wurde die positive Stimmung von einer kräftigen Erholung der Ölpreise.

Mit einem Plus von 0,29 Prozent auf 18 923,06 Punkten ging der Dow knapp unter seinem kurz zuvor erreichten Tageshoch aus dem Handel. Zum Wochenstart hatte er bei 18 934,05 Punkten den höchsten Stand seiner Geschichte markiert. Seit Beginn der Rally, die einen Tag vor der Präsidentenwahl in Erwartung eines Sieges der Demokratin Hillary Clinton gestartet war und sich dann mit dem Überraschungssieg des Republikaners Donald Trump fortsetzte, hat der Dow inzwischen mehr als 1000 Punkte oder 5,8 Prozent hinzugewonnen.

Der marktbreite S&P-500-Index rückte am Dienstag um 0,75 Prozent auf 2180,39 Zähler vor. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 erholte sich etwas von seinen Verlusten der vergangenen Tage und gewann 1,33 Prozent auf 4764,47 Punkte. Technologieaktien waren nach der Wahl des Republikaners Trump unter anderem gemieden worden, da dieser sich in seinem Wahlkampf für die klassischen Industrien wie Kohle und Stahl stark gemacht hatte./ck/stb

