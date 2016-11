Die von der CEWE Stiftung & Co. KGaA vorgelegten Neunmonatszahlen sind nach Auffassung der Analysten von GSC Research erneut überzeugend ausgefallen. Obwohl das Researchhaus daraufhin seine Schätzungen und sein Kursziel deutlich angehoben habe, sei diese Entwicklung aber in dem Kurs bereits weitgehend eingepreist.

GSC Research diagnostiziert bei der CEWE Stiftung & Co. KGaA mehrere positive Entwicklungen. Die Restrukturierung im Einzelhandel trage Früchte, die höhere Umsatzbasis mit wieder gesteigerter Wachstumsdynamik im Online-Druck sorge für ein nachhaltiges Überschreiten der Break-even-Schwelle in diesem Bereich und das Kerngeschäft sei der gewohnt solide Gewinn- und Cash-Bringer, der zudem zuletzt auch mit nahezu zweistelligen Wachstumsraten habe aufwarten können. Die auf der photokina vorgestellten Produkterweiterungen und -neuheiten könnten nach Meinung von GSC Research zudem dazu beitragen, diesen Trend auch in den kommenden Perioden weiter fortzusetzen.

Angesichts der bilanziell hervorragenden Aufstellung werde CEWE nach Einschätzung von GSC Research auch weiter an der Dividendenpolitik stetig steigender Ausschüttungen festhalten. Wünschenswert sei es jedoch, dass das Management über eine Erhöhung der Ausschüttungsquote bzw. des Anhebungsbetrages nachdenken würde. Bei Beibehaltung des Tempos der zuletzt gesehenen jährlichen Anhebungen um fünf Cent würde nämlich die Ausschüttungsquote aufgrund der steigenden Gewinne bei gleichzeitig immer weiter verbesserten Bilanzrelationen insbesondere mit Blick auf Verschuldung und Liquidität sinken. Per 30. September betrage die Nettoliquidität 4,5 Mio. Euro, nachdem zum Vorjahresstichtag noch eine Nettoverschuldung von 23,0 Mio. Euro bilanziert worden sei.

Auf Basis des an die Unternehmensentwicklung angepassten Schätzmodells sehen die Analysten den fairen Wert für das Unternehmen nun bei 80,00 Euro je Aktie, nach zuletzt 65,00 Euro.

Da aber die CEWE-Aktie seit Mai einen außergewöhnlichen Kursanstieg von über 40 Prozent verzeichnet und dabei das bisherige Kursziel deutlich übertroffen sowie das neue Kursziel nahezu erreicht habe, hat das Researchhaus sein Rating von "Kaufen" auf "Halten" reduziert. Auf Basis der 2018er-Schätzungen wäre das Papier bei Erreichen des neuen Kursziels mit einem KGV von 15,6 und einer Dividendenrendite von 2,1 Prozent bewertet.

