SRC Research konstatiert für die Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG eine deutliche Unterbewertung. Die erfolgreiche Rückkehr in die Gewinnzone sei von der Börse noch nicht ausreichend gewürdigt worden, das Unternehmen notiere weiterhin weit unter Buchwert. Dies sehen die Analysten als eine Kaufgelegenheit und vergeben deswegen das Rating "Buy".

Die von der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG vorgelegten Neunmonatszahlen bezeichnet SRC Research als befriedigend. Insbesondere sei die Gewinnentwicklung mit den erneut schwarzen Zahlen positiv gewesen. Demgegenüber habe sich der Umsatz mit einem Rückgang um 7,3 Prozent auf 32,5 Mio. Euro schwächer als im ersten Halbjahr (-5,3 Prozent) entwickelt. Im cash-getriebenen operativen EBITDA-Gewinn habe sich hingegen der steile Anstieg, der zum Halbjahr bei 28 Prozent gelegen hatte, nun auf 35 Prozent auf nunmehr über 3,7 Mio. Euro beschleunigt. Die Steigerung der nachhaltigen operativen Profitabilität, die bereits in 2015 begonnen habe, trage somit immer mehr Früchte. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei infolgedessen von -1,31 Mio. Euro im Vorjahr auf 0,35 Mio. Euro deutlich ins Plus gedreht. SRC Research betont dabei, dass 3U in allen drei Quartalen ein positives Ergebnis erwirtschaftet habe.

Im Hinblick auf das Gesamtjahr habe das Unternehmen die Bandbreite für den erwarteten 2016er Umsatz nach unten angepasst, aber den Ausblick zum Nettogewinn bei einer Bandbreite von 0,5 Mio. Euro bis 2,5 Mio. Euro unverändert belassen. Entscheidend dafür, ob es das obere oder untere Ende der Guidance werde, sei das Windparkprojekt Schlenzer, wo gerade vielversprechende Verkaufsgespräche geführt würden. Sollte dieser Verkauf bis Jahresende klappen, halten die Analysten von SRC Research das obere Ende der Guidance für realistisch, ansonsten eher das untere Ende. Aus Vorsichtsgründen habe das Researchhaus seine Prognose zum 2016er Nettogewinn aber von knapp 1,0 Mio. Euro auf 0,5 Mio. Euro reduziert.

Das Kursziel taxiert SRC Research aber unverändert auf 1,00 Euro, was angesichts des aktuellen Kursniveaus von unter 70 Cent die Aufrechterhaltung der Kaufempfehlung mit dem Rating "Buy" rechtfertige. Dafür spreche die niedrige Bewertung, das aktuelle Kursniveau entspreche einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nicht einmal 0,6.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

