Die NordLB hat das Kursziel für RWE von 19 auf 16 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Die Geschäfte seien in den ersten neun Monaten des Jahres holpriger gelaufen als erwartet und der Versorger habe die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Er sieht RWE aber unverändert auf einem guten Weg. Nach der endgültigen Klärung der Atomaltlasten-Finanzierung dürfte das Interesse der Investoren an der Aktie wieder zunehmen./ajx/mis

AFA0099 2016-11-16/15:46

ISIN: DE0007037129