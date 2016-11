Progress-Werk Oberkirch AG: PWO hebt die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2016 an

PWO hebt die EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2016 an

- Prognose für EBIT vor Währungseffekten auf 21 bis 22 Mio. EUR angehoben - Positiver Geschäftsverlauf hat sich im Oktober fortgesetzt - Umsatzerlöse von rund 410 Mio. EUR können nun bestätigt werden

Oberkirch, 15. November 2016 - Der PWO-Konzern hat im Oktober seine positive Entwicklung der ersten neun Monate 2016 fortgesetzt. Zudem liegen die Abrufzahlen für die verbleibenden Wochen des Geschäftsjahres stabil auf einem erfreulichen Niveau, so dass wir auch für den November und Dezember zuversichtlich sind.

Vor allem konnten inzwischen die bisher noch bestehenden Risiken für die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal reduziert werden. Wie in der Quartalsmitteilung zum dritten Quartal und den ersten neun Monaten 2016 erläutert, betrafen diese Risiken mögliche Qualitätsaufwendungen, Belastungen auf der Materialseite sowie eventuelle Verschiebungen von Werkzeugabrechnungen.

In Summe haben sich diese Einflussfaktoren inzwischen zu einem positiven Gesamtbild verdichtet. Die Prognose für das EBIT vor Währungseffekten wird auf 21 bis 22 Mio. EUR angehoben (EBIT = Earnings before interest and tax; Ergebnis vor Zinsen und Steuern). Bisher wurde ein EBIT von 20 Mio. EUR erwartet. Die bisher erwarteten Umsatzerlöse in Höhe von rund 410 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2016 können nun bestätigt werden.

Progress-Werk Oberkirch AG Der Vorstand

