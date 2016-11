SRC Research erwartet für die Aktie des Hamburger Asset- und Investment Managers Lloyd Fonds AG eine weiterhin positive Performance. Das Unternehmen habe den Gewinn im bisherigen Jahresverlauf deutlich gesteigert und dürfte nach Auffassung der Analysten die eigene Ergebnisprognose erreichen. Auch sorge der jüngst vollzogene Einstieg in den sozialen Wohnungsbau für weiteres Expansions- und Gewinnpotenzial.

Das Unternehmen habe die Gründung der "Lloyd WohnWert GmbH & Co. KGaA" bekanntgegeben, die als erste kapitalmarktorientierte und später auch börsennotierte Investitionsgesellschaft für den sozialen Wohnungsbau in Deutschland konzipiert sei. Dazu plane man zunächst eine vorbörsliche Platzierung von Aktien an institutionelle Investoren und anschließend, voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2017, den Börsengang.

Der Schritt ist nach Auffassung von SRC Research zu begrüßen. Das neue Unternehmen, für das ein sehr erfahrenes Führungsteam installiert werde, verfolge einen vielversprechenden Ansatz. Das Angebot an bezahlbaren Wohnraum in Großstädten und Metropolregionen sei sehr knapp, die Wohnungsnot habe vielerorts zugenommen und die Städte stünden vor der Herausforderung, mit Unterstützung von Investoren für rasche Abhilfe zu sorgen. Die Investoren ihrerseits suchen im Umfeld extrem niedriger Zinsen nach Anlagen mit stabilen Cashflows und einer auskömmlichen Rendite. Die Lloyd Fonds AG habe für die neue Lloyd WohnWert eine dreiprozentige Ausschüttungsrendite in Aussicht gestellt.

Als erste Projekt habe das Unternehmen ein Bauvorhaben für 22 geförderte Wohnungen in Hamburg-Tonndorf im Nordosten der Elbmetropole erworben und hierfür über 3 Mio. Euro investiert.

Abgesehen von der Unternehmensgründung im sozialen Wohnungsbau habe Lloyd Fonds zuletzt auch mit einem guten Neunmonatsnettogewinn aufwarten können. Nachdem sich der Gewinn zum Halbjahr auf 1,8 Mio. Euro mehr als verdoppelt hatte, sei er per Ende September auf 2,2 Mio. Euro weiter angestiegen. Die für das Gesamtjahr 2016 gegebene Guidance, das obere Ende der Bandbreite von 2 bis 3 Mio. Euro zu treffen, sei bestätigt worden und erscheine auch den Analysten von SRC Research weiterhin realistisch.

Vor diesem Hintergrund erwartet SRC Research von der Aktie der Lloyd Fonds AG, die ihren Kurs seit Jahresbeginn bereits fast verdoppelt habe, weiterhin eine gute Performance. Die Analysten haben deswegen ihr Kaufurteil mit dem Rating "Buy" sowie das Kursziel von 4,00 Euro bestätigt.

