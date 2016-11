Die britische Investmentbank HSBC hat Brenntag von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel auf 43 Euro belassen. Sein negativer Blick auf die Aktien habe sich mittlerweile auch bei den Investoren niedergeschlagen, begründete Analyst Rajesh Kumar sein neues Votum in einer Studie vom Donnerstag. In dem am Markt gespielten US-Inflationsszenario seien Chemikalienhändler ein passendes Investment, sofern sie die Preiserhöhungen weiterreichen können. Er verwies dabei aber auf diverse Hürden wie etwa am Öl- und Gasmarkt./tih/zb

ISIN: DE000A1DAHH0