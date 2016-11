Wie letzten Freitag von uns angekündigt, nehmen die Papiere von Albireo Pharma (WKN: A2DF99) in der laufenden Woche gehörig an Fahrt auf. Seit Montag gewinnt die Aktie von 14 Euro über 32% auf heute schon 18,50 Euro hinzu. Albireo kann sich nicht nur über den seltenen, höchst begehrten PRIME-Status der Europäischen Arzneimittel-Agentur für seinen Leitwirkstoff A4250 freuen, sondern auch über einen ersten Research-Report eines renommierten Analystenhauses.

Die auf die Pharmabranche spezialisierte New Yorker Investmentbank LifeSci Capital hat als erstes Analystenhaus die Coverage von Albireo Pharma aufgenommen. Jerry Isaacson, Ph.D., Director of Research, analysiert den Biotech-Star auf 37 Seiten eingehend und dürfte damit dafür sorgen, dass Albireo erstmals auch einem größeren Kreis von institutionellen US-Anlegern vorgestellt wird. Während ein Kursziel für die Albireo-Aktie noch aussteht, sprechen Issaacsons Ausführungen eine klare Sprache. So soll Albireos von uns schon vieldiskutierter Leitwirkstoff A4250 ein Umsatzpotenzial von unglaublichen 15 ...

