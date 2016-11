Die US-Bank JPMorgan hat Danone auf "Neutral" belassen. Aktuelle Nachrichten aus den USA schürten Sorgen über das Wachstum des Nahrungsmittelherstellers, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer Studie vom Donnerstag. Mit dem Eintritt des Konkurrenten Dean Foods in den Biomilch-Markt entstehe dem US-amerikanischen Lebensmittel-Hersteller Whitewave, den Danone übernehmen will, ein ernsthafter Konkurrent. Zudem deuteten Branchendaten an, dass Whitewave im Oktober weiter unter Druck gestanden habe./gl/mis

