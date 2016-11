Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Deutsche Pfandbriefbank nach Zahlen auf "Buy" belassen. Die Resultate des Finanzinstituts seien in Ordnung gewesen, schrieb Analyst Nicholas Herman in einer Studie vom Donnerstag. Viel besser sei die Kapitalseite gewesen und das Unternehmen habe eine Dividende angekündigt, was Potenzial für eine Neubewertung der Aktien mit sich bringe. Ein wegen Steuereffekten niedriger Nettogewinn könne jedoch negative Folgen auf die Marktschätzungen haben./tih/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0106 2016-11-17/15:24

ISIN: DE0008019001