Die Analysten von SMC-Research sehen die Masterflex SE nach der Vorlage der Neunmonatszahlen auf dem richtigen Weg. Die letztjährige Wachstums- und Ergebnisschwäche sei zwar noch nicht gänzlich überwunden, aber eine klare Trendverbesserung sei klar erkennbar. Zusammen mit dem plangemäßen Ablauf der Erweiterungsinvestitionen am Stammsitz in Gelsenkirchen sieht SMC-Research die Basis gegeben, dass Masterflex ab 2018 wieder zur alten Wachstumsdynamik und Profitabilität zurückkehren könne.

Nach dem guten ersten Halbjahr ist nach Einschätzung von SMC-Research auch das dritte Quartal zufriedenstellend verlaufen. Dank der verbesserten Dynamik in Asien und in den USA habe Masterflex den Umsatz gesteigert, das Ergebnis verbessert und einen deutlich höheren operativen Cashflow-Überschuss verbucht. Da zudem die erste Phase des großen Erweiterungsvorhabens am Stammsitz Gelsenkirchen problemlos und vorzeitig abgeschlossen worden sei, addiere sich die diesjährige Entwicklung zu einem insgesamt soliden Gesamtbild.

Die im letzten Jahr aufgetretene Umsatz- und vor allem Ergebnisschwäche sei damit zwar noch nicht gänzlich überwunden, aber die Trendwende sei nach Auffassung von SMC-Research klar gelungen. Damit habe sich nach Einschätzung der Analysten die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Masterflex ab 2017 sukzessive zu einer höheren Wachstumsdynamik und vor allem zu der gewohnten Profitabilität zurückkehren werde. Auch wenn das Unternehmen vor überzogenen Erwartungen warne und auf noch laufende bzw. ausstehende Optimierungsmaßnahmen verweise, habe sich die wachsende Zuversicht bereits im Börsenkurs niedergeschlagen, der seit dem Frühjahr um mehr als ein Viertel gestiegen sei.

SMC-Research wertet die Entwicklung der ersten neun Monate als Bestätigung der eigenen Einschätzung von Masterflex. Das Bewertungsmodell, in dem SMC-Research die Erwartung einer Rückkehr zum dynamischen, hochprofitablen Wachstum abgebildet habe, signalisiert einen fairen Wert von 8,00 Euro je Aktie. Das daraus resultierende weitere Kurspotenzial von 18 Prozent, in Verbindung mit der attraktiven Positionierung und der soliden Bilanzsituation lassen nach Darstellung der Analysten das Rating "Buy" weiter angemessen erscheinen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2016/11/2016-11-18-SMC-Update-Masterflex_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.