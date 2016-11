Die US-Bank JPMorgan hat CRH nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Baustoffekonzern habe für das dritte Quartal solide Trends berichtet und sich zuversichtlich über weiter steigende staatliche Infrastrukturausgaben in den USA nach den dortigen Wahlen geäußert, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Freitag. Zudem sollten sich die Preise in Europa positiv entwickeln./gl/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0070 2016-11-18/14:51

ISIN: IE0001827041