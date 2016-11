Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach Zahlen von 97 auf 94 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der IT-Dienstleister habe sich im dritten Quartal solide entwickelt, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer Studie vom Freitag. Insgesamt aber scheine sich das Wachstum leicht abzuschwächen, was er in seinen Schätzungen nun berücksichtigt habe./la/ck

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0085 2016-11-18/17:36

ISIN: DE0005158703