Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Frankfurt (pta030/18.11.2016/23:15) - Durch Beschluss des Amtsgericht /

Registergerichts Hamburg vom 30.09.2016 wurde die Beteiligungen im Baltikum AG

gerichtlich ermächtigt, für die Kremlin AG eine Hauptversammlung einzuberufen.



Die außerordentliche Hauptversammlung der Kremlin AG fand am 18.11.2016 in

München statt.



Auf der Hauptversammlung wurden die Herren Patrick Kenntner, Wolfgang Erhard

Reich und Wolfgang Wilhelm Reich zu neuen Aufsichtsräten gewählt.



Zum Aufsichtsratsvorsitzenden wurde Herr Wolfgang Erhard Reich, Rechtsanwalt,

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, zu seinem Stellvertreter Herr Wolfgang Wilhelm

Reich, Dipl. Betriebswirt (FH), Steuerfachangestellter, selbständiger

Unternehmensberater gewählt. Herr Patrick Kenntner ist einfaches

Aufsichtsratsmitglied.



Im Anschluss an die Hauptversammlung fand eine konstituierende Sitzung des

Aufsichtsrats statt, auf der die Aufsichtsratsmitglieder einstimmig beschlossen

haben, Herrn Georg Engels zum Vorstand der Kremlin AG zu bestellen.



Des Weiteren hat der neu bestellte Vorstand fristgerecht, am 18.11.2016

Widerspruch gegen den von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

zugestellten Bescheid "Festsetzung eines Zwangsgeldes in Höhe von EUR 140.000"

eingelegt.



Da die Kremlin AG nach Aussage des ehemaligen Vorstands Herrn Hans-Hermann

Mindermann über keine zustellfähige Geschäftsanschrift mehr verfügt hat sich der

neue Vorstand dazu bereit erklärt, seine Privatanschrift (Hochfeldweg 21, 89555

Steinheim) der Kremlin AG vorerst vorübergehend zur Verfügung zu stellen, damit

gewährleistet ist, dass Schriftverkehr der Gesellschaft wieder zugestellt werden

kann.



Diese Regelung gilt solange bis eine neue Geschäftsanschrift über einen Notar

zur Anmeldung beim zuständigen Amtsgericht / Registergericht in das

Handelsregister eingetragen wird.



Des Weiteren wurde auf der Hauptversammlung an 18.11.2016 eine Kapitalerhöhung

um bis zu EUR 400.000 auf bis zu EUR 800.000 beschlossen. Über das

Entsendungsrecht wurde nicht abgestimmt, da der Antrag diesbezüglich

zurückgenommen wurde. Über weitere Tagesordnungspunkte wurde nicht

abgestimmt.



Aufgrund der Ausführungen des Vorstands Herr Hans-Hermann Mindermann wurde im

Anschluss der Hauptversammlung der Insolvenzantrag beim zuständigen

Insolvenzgericht mit sofortiger Wirkung zurückgezogen.



Weitere und detailliertere Informationen werden in den nächsten Tagen

veröffentlicht.



(Ende)



Aussender: KREMLIN AG

Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Georg Engels

Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in

Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1479507300801



