Am Donnerstag will die Koalition über die Renten beraten. Im Vorfeld an das Treffen der Parteispitzen hat Bundessozialministerin Andrea Nahles in einem Interview vor unhaltbaren Versprechen gewarnt.

Bundessozialministerin Andrea Nahles hat die Parteien im kommenden Bundestagswahlkampf vor einem Überbietungswettbewerb zum Rentenniveau gewarnt: "Das kann sich nur die Linkspartei leisten, die sich einen feuchten Kehricht darum kümmert, was es kostet", sagte die SPD-Politikerin ...

