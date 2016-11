Auch 2017 will die Bundesregierung keine neuen Schulden machen - trotz steigender Ausgaben. Vor allem in die Infrastruktur soll investiert werden. Bei negativen folgen der US-Wahl bleibt die Kanzlerin gelassen.

Die Bundesregierung will nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel verstärkt auf Investitionen setzen, dafür im kommenden Jahr aber keine neuen Schulden machen. Trotz steigender Ausgaben sei der Etat ausgeglichen, sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. Investiert werden solle unter anderem in den Breitbandausbau, in Straßen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...