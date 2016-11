Villeroy & Boch: Ein renditestarker Nebenwert aus Deutschland

In Europa dürfte es nur wenige Haushalte geben, die ohne ein einziges Produkt von Villeroy & Boch (WKN: 765723 / ISIN: DE0007657231) auskommen. Das liegt daran, dass das Unternehmen aus dem saarländischen Mettlach als führender Keramikhersteller sowohl Trends im heimischen Badezimmer als auch auf dem gedeckten Tisch setzt, die für Generationen halten.

Tradition, Qualität und Authentizität. Unter diesen Begriffen fasst das Unternehmen zusammen, wie man es auf eine über 265-jährigen Geschichte gebracht hat. Und in dieser Zeit hat man es gelernt, die hohen Ansprüche der Kundschaft stets zu befriedigen und dazu stets noch etwas zu überraschen. Villeroy & Boch ist jedoch nicht nur aus Kundensicht, sondern ebenso für Anleger spannend.

Als 1748 die Wurzeln der heutigen Aktiengesellschaft gelegt wurden, war von unserer modernen Welt selbst in den entferntesten Träumen zu reden. Dennoch hat es der bis heute als Familienunternehmen agierende Keramikhersteller geschafft, die von den Gründern François Boch und Nicolas Villeroy geschaffenen lokalen Unternehmen von einst in einen attraktiven Global Player mit über 20.000 Produkten im Angebot zu verwandeln. Heute ist Villeroy & Boch in 125 Ländern weltweit vertreten und hat 14 Produktionsstätten in Europa, Mexiko und Thailand.

Die Hauptverwaltung von Villeroy & Boch in Mettlach

Diese erfolgreiche Entwicklung ist wiederum der Fokussierung auf die zwei Unternehmensbereiche "Bad und Wellness" und "Tischkultur" geschuldet. Dabei ist es egal ob es um WCs, Waschbecken, Tafelservice oder das spezielle Grillgeschirr geht: wie kaum eine andere Premium-Marke ist Villeroy & Boch in der europäischen Kultur verwurzelt und kann fast unbegrenzt von diesem Ruf profitieren. Auch die immer neuen Kreationen sind dabei stets Ausdruck der speziellen Identität der Marke. Zu dieser Identität gehört nicht nur die regionale Verwurzelung, sondern zudem der Fakt, dass die Nachfahren der beiden Gründer noch heute zu den maßgeblichen Eigentümern zählen.

