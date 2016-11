Düsseldorf (ots) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat einen "harten", aber "anständigen" Wahlkampf der Grünen gegen Merkel als neue Kanzlerkandidatin der Union angekündigt. "Wir freuen uns auf eine harte politische Auseinandersetzung, in der wir zeigen werden, wie wirksamer Klimaschutz und gesellschaftlicher Zusammenhalt funktionieren können", sagte Özdemir der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Eines müsse dabei aber ganz klar sein, betonte Özdemir: "Es geht in diesem Wahlkampf auch grundsätzlich darum, anständig miteinander umzugehen und Polemik und Hetze echte Inhalte entgegenzusetzen." Auf die erneute Kandidatur reagierte er wenig überrascht: "Wen sonst sollte die Union auch ins Rennen schicken?"



www.rp-online.de



OTS: Rheinische Post newsroom: http://www.presseportal.de/nr/30621 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_30621.rss2



Pressekontakt: Rheinische Post Redaktion Telefon: (0211) 505-2621