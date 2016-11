Karlsruhe (ots) - Von ehemals knapp 100 Landesministern, die die Union vor zehn Jahren noch gestellt hat, sind inzwischen nicht einmal mehr 50 geblieben. Unter anderen Umständen, in einer anderen Partei, würde in einer solchen Situation die Frage nach der politischen Verantwortung des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden gestellt. Für die CDU dagegen ist Angela Merkel, um es in ihren eigenen Worten zu sagen, alternativlos.



