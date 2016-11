Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta003/20.11.2016/22:15) - Gemäß unserer Veröffentlichung vom

18.11.2016 hat die Kremlin AG beim Insolvenzgericht Frankfurt den gestellten

Insolvenzantrag zurückgezogen.



Laut Aussage des ehemaligen Vorstands Herrn Hans-Hermann Mindermann auf der

außerordentlichen Hauptversammlung am 18.11.2016 bestehen Verbindlichkeiten

aktuell in Höhe von ca. EUR 12.000 für Rechtsanwaltskosten und sonstige

Verbindlichkeiten in Höhe von ca. EUR 11.500 sowie Verbindlichkeiten aus dem

"Erwerbsvorgang Meeboldstraße" in Höhe von ca. EUR 398.000, die bestritten

sind.



Gegen den Bußgeldbescheid der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Höhe von EUR 140.000 wurde bereits

Widerspruch eingelegt. Der neue Vorstand wird diesbezüglich in den nächsten

Tagen ein Gespräch mit der BaFin suchen.



Des Weiteren soll die Gesellschaft aktuell über ca. EUR 18.000 an Liquidität auf

Bankkonten verfügen. Zudem bestehen derzeit Forderungen gegen die AGS Portfolio

AG in Höhe von ca. EUR 20.000 und 17.000 Aktien der AGS Portfolio AG befinden

sich in einem Depot der Kremlin AG.



Aufgrund der Angaben und der getätigen Aussagen von Herrn Mindermann auf der

außerordentlichen Hauptversammlung am 18.11.2016 ergibt sich somit

folgendes Bild:



Es sind laut Aussagen von Herrn Mindermann vom 18.11.2016 somit aktuell

Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt ca. EUR 23.500 sowie Bankguthaben und

Forderungen in Höhe von ca. EUR 38.000 sowie 17.000 Aktien der AGS Portfolio AG

vorhanden, die einen ungefähren Wert von ca. EUR 68.000 ausweisen dürften. Die

Verbindlichkeiten gegenüber der Klosterbrauerei Königsbronn AG in Höhe von EUR

350.000 und von EUR 45.000 gegenüber der Beteiligungen im Baltikum AG zuzüglich

Kosten und Zinsen können gestundet werden.



Ein Insolvenzgrund ist unserer Meinung nach somit zum jetzigen Zeitpunkt derzeit

nicht erkennbar. Aus diesem Grund hat der neu bestellte Vorstand der Kremlin AG

den Insolvenzantrag beim zuständigen Insolvenzgericht Frankfurt zurückgenommen.



Bezüglich der physischen Edelmetalle und weiteren 110.000 Aktien der AGS

Portfolio AG wird der neue Vorstand in den nächsten Tagen und Wochen

Aufklärungsarbeit leisten und die Ergebnisse entsprechend der gesetzlichen

Vorschriften veröffentlichen.



Laut den uns vorliegenden Informationen, die den neuen Vorstand Engels am späten

Abend erreicht haben, teilte der ehemalige Vorstand Mindermann in einer Anlage

zu seinem Insolvenzantrag eine Anschrift mit, von der er ausgehe, dass sich dort

die Edelmetallbestände befinden.



(Ende)



Aussender: KREMLIN AG

Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Georg Engels

Tel.: +49 7329 2512005

E-Mail: info@kremlin-aktie.de

Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in

Berlin



