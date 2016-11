von Stephan Bauer, Euro am Sonntag Siemens-Chef Joe Kaeser vermag wortreich um Fragen herumzusteuern, zu denen er eine konkrete Antwort lieber vermeiden will - oder keine kennt. Was die Wahl in den USA für das US-Geschäft des Konzerns bedeute, wollte ein Journalist auf der Bilanzpressekonferenz wissen. Es sei eine "demokratische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...