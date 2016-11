3W Power S.A. / AEG Power Solutions: Abstimmungsaufruf für Anleiheinhaber, Antrag auf Schutzschirmverfahren für Tochterunternehmen und Wechsel des Verwaltungsratsvorsitzenden

22. November 2016, Luxemburg / Zwanenburg, Niederlande. Der Verwaltungsrat der 3W Power S.A. (Zwanenburg, Niederlande, General Standard, ISIN LU0953526265, 3W9K) hat beschlossen, ein Schutzschirmverfahren in Eigenverwaltung für ihre defizitäre Tochtergesellschaft AEG Power Solutions GmbH in Warstein-Belecke, Deutschland, zu beantragen, einer der fünf Produktionsstätten der AEG Power Solutions Gruppe. Im Rahmen des Schutzschirmverfahrens soll das deutsche Tochterunternehmen weiter saniert werden. Insbesondere soll die Tochtergesellschaft dabei verschlankt, die Profitabilität gesteigert und Assets und Verbindlichkeiten restrukturiert werden. Das Verfahren, das ausschließlich die deutsche Tochtergesellschaft betrifft, wird voraussichtlich innerhalb von sechs Monaten abgeschlossen werden können. Die Geschäftsaktivitäten von AEG Power Solutions und seiner deutschen Tochter werden wie gewohnt weiterlaufen. Auswirkungen auf Kunden oder Projekte sind nicht zu erwarten. Dieser Schritt ist Teil des laufenden Vorhabens, die erforderliche kurz- und mittelfristige Finanzierung sicherzustellen, um das Unternehmens weiter zu entwickeln.

Um die Restrukturierung zu unterstützen, hat der Verwaltungsrat beschlossen, die Inhaber der 2014/2019 (ISIN DE000A1ZJZB9) und 2015/2020 (ISIN DE000A1Z9U50) Anleihen zu einer Abstimmung ohne Versammlung einzuladen. Die Abstimmungen sollen so bald wie möglich stattfinden, voraussichtlich noch in der ersten Dezemberhälfte 2016.

Die Inhaber beider Anleihen sollen darüber abstimmen, die Anleihebedingungen zu ändern um das Schutzschirmverfahren zu unterstützen, durch:

- eine Kapitalisierung und damit eine Stundung aller künftigen Zinszahlungen bis zum Ende der jeweiligen Laufzeiten der Anleihen; - die Gewährung zusätzlicher Flexibilität in Bezug auf die Gestattung der Aufnahme neuer Finanzmittel; - weitere Anpassungen.

Die detaillierte Einladung sowie Dokumente zur Teilnahme an der Abstimmung der Anleihegläubiger werden in Kürze auf der Webseite https:// www.aegps.com/de/investor-relations in der Rubrik "Anleihe" veröffentlicht.

Die Gruppe erwartet für 2017 Umsätze von ca. 160 Mio. Euro. Bis 2018 sollen sich die Umsätze der 180-Mio.-Euro-Marke nähern. An dem Ziel einer EBITDA- Marge von 10% wird festgehalten, vorausgesetzt, dass die geplanten Kosteneinsparungen erreicht werden können. Um die erforderlichen Änderungen umzusetzen, werden bis zu 15 Mio. Euro an zusätzlichen Finanzierungsmitteln benötigt.

Bedeutende Stakeholder des Unternehmens, darunter Aktionäre und bedeutende Anleihegläubiger der 3W Power S.A., unterstützen diese Maßnahmen.

Um die Bürde und das Privileg, die mit der Position des Vorsitzes im Verwaltungsrat in herausfordernden Zeiten einhergehen, weiterzureichen, hat der Verwaltungsrat in einer Sitzung am 21. November beschlossen, dass Klaus Schulze den Posten des Vorsitzenden von Dr. Dirk Wolfertz übernimmt. Dr. Wolfertz bleibt Mitglied des Verwaltungsrates und ist aktuell zweitgrößter Aktionär.

Über 3W Power: 3W Power S.A. (WKN A114Z9 / ISIN LU1072910919) mit Sitz in Luxemburg ist die Holding der AEG Power Solutions Group. Die Unternehmensgruppe hat ihre Zentrale in Zwanenburg, Niederlande. Die 3W Power-Aktien sind an der Frankfurter Börse zum Handel zugelassen (Aktiensymbol 3W9K). Für weitere Informationen: www.aegps.com

Pressekontakt: Tobias Eberle / Thomas Katzensteiner

Charles Barker Corporate Communications GmbH Phone: +49 69 79 40 90 24 / +49 69 79 40 90 25

Email: Tobias.Eberle@charlesbarker.de / Thomas.Katzensteiner@charlesbarker.de

Investor Relations Kontakt: Christian Hillermann / Hillermann Consulting

Phone: +49 40 320 279 10 Email: investors@aegps.com

This communication does not constitute an offer or the solicitation of an offer to buy, sell or exchange any securities of 3W Power. This communication contains forward-looking statements which include, inter alia, statements expressing our expectations, intentions, projections, estimates, and assumptions. These forward-looking statements are based on the reasonable evaluation and opinion of the management but are subject to risks and uncertainties which are beyond the control of 3W Power and, as a general rule, difficult to predict. The management and the company cannot and do not, under any circumstances, guarantee future results or performance of 3W Power and the actual results of 3W Power may materially differ from the information expressed or implied in the forward-looking statements. As a result, investors are cautioned against relying on the forward-looking statements contained herein as a basis for their investment decisions regarding 3W Power. 3W Power undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statement contained herein.

Sprache: Deutsch Unternehmen: 3W Power S.A. / AEG Power Solutions

19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg Telefon: +31 20 4077 800 Fax: +31 20 4077 801 E-Mail: janine.rechel@aegps.com Internet: www.aegps.com ISIN: LU1072910919, DE000A1A29T7, WKN: A114Z9 , A1A29T,

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Tradegate Exchange

ISIN LU1072910919 DE000A1A29T7

