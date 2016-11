Tagesgewinner war am Montag Suess Microtec mit 4,88% auf 6,02 (62% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,51%) vor Transocean mit 4,09% auf 11,72 (6% Vol.; 1W 10,88%) und Adler Real Estate mit 3,93% auf 13,75 (110% Vol.; 1W 5,65%). Die Tagesverlierer: Bitrush mit -11,34% auf 0,09 (86% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 91,11%), Canadian Solar mit -8,72% auf 10,68 (174% Vol.; 1W -10,25%), CytoTools mit -6,98% auf 7,83 (96% Vol.; 1W -19,23%) Die höchsten Tagesumsätze hatten BP Plc (32911,92 Mio.), HSBC Holdings (32659,75) und Vodafone (26139,08). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2016er-Tagesschnitt gab es bei Honda Motor (388%), TTM Technologies, Inc. (312%) und Sixt (252%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Bitrush mit...

