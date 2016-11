Die Privatbank Berenberg hat Schaeffler mit "Hold" und einem Kursziel von 13 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Wachstum im Geschäft mit Antriebssträngen werde zu hoch eingeschätzt, schrieb Analyst Fei Teng in einer Branchenstudie zu Autozulieferern vom Dienstag. Der Grund seiner Einschätzung sei seine Skepsis über die Macht der Politik gegenüber der Lobby der Autohersteller in punkto Emissionsverringerung. Teng, der die Bewertung neu übernommen hat, lobte zwar Schaefflers Autogeschäft als das qualifizierteste und profitabelste unter den Wettbewerbern, monierte aber die Aussichten für das schwache Industriegeschäft./ck/zb

