Sonstiges 22.11.2016

Atrium European Real Estate Limited

Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 93 Abs 2 BörseG

Jersey, 22. November 2016. Atrium European Real Estate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) (die "Gesellschaft" oder "Atrium"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und Osteuropa, gibt gemäß § 93 Abs 2 Börsegesetz bekannt, dass es von Gazit Globe Limited die folgende Beteiligungsmeldung gemäß § 91 ff Börsegesetz erhalten hat:

1. Emittent: Atrium European Real Estate Limited 2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) 3. Meldepflichtige Person Name:Gazit Globe Limited Sitz:Tel-Aviv Staat:Israel

4. Namen der Aktionäre: die direkt mehr als 3% oder mehr der Stimmrechte hält, sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt N/A

5. Datum der Schwellenberührung: 18.11.2016 6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person ______________________________________________________________________________ | | | % der | | _ | | | % der | Stimmrechte, | |Gesamtzahl der | | | Stimmrechte, | die die | Total von |Stimmrechte des| | |die zu Aktien | Finanz-/ |beiden in % | Emittenten | | |gehören (7.A) | sonstigen | (7.A + 7.B) | | | | | Instrumente | | | | | |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|_____________|_______________| | Situation am | | | | | | Tag der | 59,53 % | 0,00 % | 59,53 % | 376.745.499 | |Schwellenberührung|______________|______________|_____________|_______________| | Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| 55,04 % | | 55,04 % | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|_____________|_______________| 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: ____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören_______________________________________| | |____Anzahl_der_Stimmrechte_____|_______%_der_Stimmrechte_______| | ISIN der | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |___Aktien___|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_|_(§_91_BörseG)_| |JE00B3DCF752|_______________|____224.258.735|_______________|________59,53_%| |_SUBTOTAL_A_|__________224.258.735__________|____________59,53_%____________| ______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_1_BörseG______| | | | | Anzahl der | | | Art des | Verfalldatum |Ausübungsfrist|Stimmrechte die | % der | | Instruments | | |erworben werden | Stimmrechte | |______________|______________|______________|_____können_____|________________| |______________|______________|______________|________________|________________| |______________|______________|_SUBTOTAL_B.1_|________________|________________| ______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_Sonstige_Instrumente_gem_§_91a_Abs_1_Z_3_BörseG______| | Art des |Verfalldatum|Ausübungsfrist| Physisches | Anzahl der | % der | |Instruments| | | oder Cash |Stimmrechte |Stimmrechte | |___________|____________|______________|_Settlement_|____________|____________| |___________|____________|______________|____________|____________|____________| |___________|____________|______________|SUBTOTAL_B.2|____________|____________|

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/ sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten

kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person: ____________________________________________________________________________ | | | | Direkt | Direkt | | | | | Direkt | gehaltene | gehaltene | | | Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte | Finanz-/ | Total von | | | |durch Ziffer| in Aktien | sonstige | beiden (%) | | | | | (%) |Instrumente | | |_________|___________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________| | 1 |Gazit Globe| | | | | |_________|Limited____|____________|_____________|_____________|_____________| | 2 |Gazit Gaia | 1 | 31,67 %| | 31,67 %| |_________|Limited____|____________|_____________|_____________|_____________| | 3 |Gazit Midas| 1 | 27,85 %| | 27,85 %| |_________|Limited____|____________|_____________|_____________|_____________| |_________|___________|____________|_____________|_____________|_____________| 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: N/A 10. Sonstige Kommentare: N/A

Weitere Information finden Sie auf Atriums Internetseite www.aere.com oder unter:

Analysten:

Ljudmila Popova lpopova@aere.com Presse & Aktionäre: FTI Consulting Inc +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland Claire Turvey Ellie Sweeney atrium@fticonsulting.com

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

Rückfragehinweis: For further information: FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000 Richard Sunderland Claire Turvey Richard.sunderland@fticonsulting.com

Emittent: Atrium European Real Estate Limited Seaton Place 11-15 UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands Telefon: +44 (0)20 7831 3113 Email: richard.sunderland@fticonsulting.com

WWW: http://www.aere.com Branche: Immobilien ISIN: JE00B3DCF752 Indizes: Standard Market Continuous

Börsen: Amtlicher Handel: Wien, Börse: Luxembourg Stock Exchange Sprache: Deutsch

