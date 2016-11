Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta035/22.11.2016/18:40) - Unternehmens Invest AG ("UIAG") setzt Schritte,

die Beteiligungsstruktur an All for One Steeb AG, deren Aktien im regulierten

Markt der Frankfurter Wertpapierbörse unter der ISIN DE0005110001 notiert sind,

zu ändern. Die Änderung verfolgt das Ziel, erhebliche Kosten der

Abschlussprüfung, die aufgrund des abweichenden Geschäftsjahres der All for One

im Falle einer Konsolidierung der All for One entstehen würden, und die damit

einhergehende Bindung von Managementressourcen zu vermeiden. UIAG hält 1.248.873

Stück Aktien an All for One Steeb AG ("All for One") (entspricht 25,07% Prozent

des Grundkapitals) direkt. Weitere 1.248.873 Stück Aktien an All for One

(entspricht 25,07% Prozent des Grundkapitals) werden seit Juli 2016 von der

Zweckgesellschaft UIAG Informatik-Holding GmbH gehalten, an der UIAG rund 53,5%

des Stammkapitals hält. Neben UIAG sind weitere Co-Investoren an UIAG

Informatik-Holding GmbH beteiligt. Die Stimmrechte aus den von UIAG Informatik

Holding GmbH gehaltenen 1.248.873 Stück Aktien an All for One konnte UIAG

bislang aufgrund einer Stimmrechtsvollmacht der UIAG Informatik-Holding GmbH im

eigenen Ermessen ausüben.



Zur Umsetzung der neuen Beteiligungsstruktur beschlossen UIAG und UIAG

Informatik Holding GmbH am 22.11.2016, in einem ersten Schritt die gegenüber

UIAG bestehende Stimmrechtsvollmacht durch einen Stimmbindungsvertrag zu

ersetzen. Danach werden UIAG und UIAG Informatik Holding GmbH ihre Stimmrechte

aus den von ihnen jeweils gehaltenen 1.248.873 Aktien der All for One

übereinstimmend ausüben.

In einem zweiten Schritt wird UIAG, voraussichtlich mit Wirkung zum 30.12.2016,

ihre Beteiligung an UIAG Informatik-Holding GmbH in Höhe von derzeit rund 53,5%

durch Verkäufe von 4% der Geschäftsanteile an Dr. Rudolf Knünz und Paul Neumann,

MBA, jeweils Mitglieder des Vorstands von UIAG, auf rund 49,5% reduzieren. Der

Aufsichtsrat der UIAG stimmte den vorgenannten Änderungen der

Beteiligungsstruktur am 22.11.2016 zu.



UIAG geht davon aus, die beschriebene Beteiligungsumstrukturierung nach den

Bestimmungen des deutschen Wertpapier- und Übernahmegesetzes als

innerkonzernrechtliche Umstrukturierung zu qualifizieren ist und für die UIAG

Informatik-Holding GmbH dementsprechend keine Pflicht zur Bekanntgabe und

Veröffentlichung eines Pflichtangebots an die Aktionäre der All for One auslöst.

Zu diesem Zweck wird UIAG Informatik-Holding GmbH zeitnah einen Antrag auf

Nichtberücksichtigung der ihr im Rahmen des Stimmbindungsvertrages erstmals von

UIAG zuzurechnenden 25,07% der Stimmrechte an der All for One bei der

zuständigen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellen.



(Ende)



Aussender: Unternehmens Invest AG

Adresse: Am Hof 4, 1010 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Andrea Salchenegger

Tel.: +43-1-4059771-12

E-Mail: andrea.salchenegger@uiag.at

Website: www.uiag.at



ISIN(s): AT0000816301 (Aktie)

Börsen: Geregelter Freiverkehr in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1479836400888



